Φήμη πως το iPhone 16 θα έρθει με κάμερες σε κάθετη διάταξη

Νέα φήμη για το iPhone 16 και τις κάμερές του που θα διαφέρουν.

Η πλάτη ενός τηλεφώνου, εκτός από τις κάμερες, είναι και η «ταυτότητα» της συσκευής και οι «μεγάλοι» του χώρου το γνωρίζουν. Έτσι, η Apple φαίνεται πως σχεδιάζει να αλλάξει σημαντικά το σύστημα καμερών στο iPhone 16, έτσι ώστε να βρίσκονται όλοι οι φακοί σε κάθετη και όχι διαγώνια διάταξη.

Τελευταία φορά που είδαμε κάτι τέτοιο σε μοντέλο της Apple ήταν στο iPhone 12, όπου είχαμε διαφορετικό camera island.

Πλέον, έχουν κάνει την εμφάνισή τους και κάποια διαγράμματα από χρήστες του X/Twitter που μας δείχνουν μια εικόνα του πως φαντάζονται τα μελλοντικά iPhone με τους δύο φακούς και το flash στα δεξιά τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα iPhone 16 και iPhone 16 Plus θα έχουν ίδιες οθόνες στα 60Hz και θα αποκτήσουν και το action button στα αριστερά της συσκευής, ενώ στο εσωτερικό τους θα βρίσκεται το Apple A18 SoC με 8GB RAM.

Τα iPhone 16 θα παρουσιαστούν τον φετινό Σεπτέμβριο.

iPhone 16 new information (Rumor)



The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9