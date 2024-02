Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο χρόνος γυρίζει πίσω σε μια ιστορική μελέτη

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάποιες αποδείξεις για το «ταξίδι στο χρόνο» για πρώτη φορά στα χρονικά

Η έννοια του ταξιδιού στο χρόνο γοήτευε τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά αποτελούσε πάντα ένα σενάριο φαντασίας. Μελλοντικά όμως αυτό το σενάριο μπορεί να πάρει «σάρκα και οστά».

Οι επιστήμονες φαίνεται ότι ανακάλυψαν διάφορα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ταξίδι στο χρόνο είναι αληθινό. Οι Till Bohmer και Thomas Blochowicz ήταν οι επικεφαλής της έρευνας μιας νέας μελέτης με τίτλο Time reversibility during the ageing of materials, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature Physics.

Η έρευνα των δύο ερευνητών του Πανεπιστημίου του Ντάρμσταντ στη Γερμανία επικεντρώνεται στη χρονική «αναδιάταξη» στη δομή ορισμένων υλικών, όπως το γυαλί.

Η μελέτη εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η σύνθεση των υλικών αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και αποδείχθηκε ότι ο χρόνος δεν συμπεριφέρεται με γραμμικό τρόπο σε όλα τα υλικά.

Πιο αναλυτικά, το γυαλί διαθέτει μια από τις πιο περίεργες δομές από όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος καθημερινά. Αντί να ακολουθούν πιο «παραδοσιακές» μοριακές δομές, τα μόρια του γυαλιού αλλάζουν συνεχώς θέσεις. Ως εκ τούτου, το γυαλί αντιστρέφει συνεχώς το χρόνο σε μοριακό επίπεδο.

Για να δοκιμαστεί αυτή η ιδέα, οι δομές γυαλιού παρακολουθήθηκαν με τη χρήση σκεδαζόμενου φωτός λέιζερ.

Οι ειδικοί παρατήρησαν τον τρόπο με τον οποίο το γυαλί κινείται εσωτερικά, αλλά δεν μπορούν να πουν αν οι αλλαγές συμβαίνουν προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Είναι μια συναρπαστική σκέψη και μια ιστορική μελέτη. Αν και δεν θα φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά στο να μπορούν να ταξιδέψουν στο χρόνο, σίγουρα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο όλοι μας σκεφτόμαστε για ορισμένα υλικά που χρησιμοποιούμε καθημερινά.