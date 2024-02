Ο Drake προέβλεψε το νικητή του Super Bowl: Το υπέρογκο ποσό που στοιχημάτισε

Ο καλλιτέχνης, γνωστός για τα τολμηρά του εγχειρήματα τόσο στη μουσική όσο και στο στοίχημα, μοιράστηκε το τελευταίο του στοίχημα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μια κίνηση που έχει κάνει τόσο τους οπαδούς όσο και τους παίκτες του στοιχήματος να βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα, ο διάσημος ράπερ Drake τοποθέτησε ένα στοίχημα ύψους 1,15 εκατομμυρίων δολαρίων στο ότι οι Kansas City Chiefs θα κατακτήσουν τη νίκη επί των San Francisco 49ers στο φετινό Super Bowl.

Ο 37χρονος καλλιτέχνης, γνωστός για τα τολμηρά του εγχειρήματα τόσο στη μουσική όσο και στο στοίχημα, μοιράστηκε το τελευταίο του στοίχημα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ευρεία συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους και την πιθανή απόδοση ενός τόσο σημαντικού στοιχήματος.

Η λεζάντα του Drake, «I can't bet against the swifties», αποκαλύπτει μια παιχνιδιάρικη αλλά και σίγουρη στάση απέναντι στην απόφασή του, υποδηλώνοντας ένα μείγμα προσωπικής πεποίθησης και ίσως ένα νεύμα στις ευρύτερες πολιτιστικές συζητήσεις γύρω από το γεγονός. Το στοίχημα ενός ποσού που θα άλλαζε τη ζωή των περισσότερων ανθρώπων υποδηλώνει όχι μόνο την πίστη στις δυνατότητες των Chiefs, αλλά και ένα απαράμιλλο επίπεδο ενασχόλησης με το ίδιο το άθλημα.

Το ιστορικό του καλλιτέχνη με τα αθλητικά στοιχήματα είναι ταραχώδες και χαρακτηρίζεται από μια σειρά από απώλειες υψηλού προφίλ που οδήγησαν στη λεγόμενη «κατάρα του Drake». Αυτή η υποτιθέμενη κατάρα αναφέρεται σε ένα μοτίβο όπου ομάδες ή αθλητές που υποστηρίζει ή στοιχηματίζει ο Drake καταλήγουν να χάνουν τους αγώνες ή τις διοργανώσεις τους. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα στοίχημα 850.000 δολαρίων στον Logan Paul, το οποίο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, και ένα σημαντικό στοίχημα 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων στον Jake Paul, το οποίο επίσης κατέληξε σε απογοήτευση.

Η «κατάρα του Drake» έχει γίνει θέμα συζήτησης μεταξύ των θαυμαστών του. Το μοτίβο των απωλειών δεν έχει προσελκύσει την προσοχή μόνο για τις οικονομικές επιπτώσεις του, αλλά και για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στις αντιλήψεις των ομάδων και των αθλητών που εμπλέκονται.