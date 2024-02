Η συγκλονιστική στιγμή που οι επιζώντες του αεροπορικού δυστυχήματος στη Φλόριντα βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια (vid)

Οι έρευνες για τα αίτια της βλάβης έχουν ξεκινήσει και η αεροπορική βιομηχανία μαζί με τους ρυθμιστικούς φορείς, θα προσπαθήσει να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Σε ένα καταστροφικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα, η συντριβή ενός ιδιωτικού τζετ είχε ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια δύο μελών του πληρώματος, ενώ τρεις επιβάτες επέζησαν από θαύμα. Το ατύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75 κοντά στην κομητεία Collier, σηματοδοτώντας μια ζοφερή μέρα για την αεροπορία και την τοπική κοινωνία.

Το δυστύχημα αφορούσε μια απελπισμένη προσπάθεια του πιλότου να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση μετά την αποτυχία των κινητήρων του τζετ. Παρά τις προσπάθειες, το αεροσκάφος έπεσε στο οδόστρωμα, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη. Η τρομακτική αυτή σκηνή καταγράφηκε από έναν διερχόμενο αυτοκινητιστή, τον Kyle Cavaliere, τα πλάνα του οποίου παρέχουν μια σκληρή οπτική περιγραφή των συνεπειών.

Οι επιζώντες Sydney Ann Bosmans, 27 ετών, Aaron Baker, 35 ετών, και Audra Green, 23 ετών, εθεάθησαν να φεύγουν από τα φλεγόμενα συντρίμμια σε μια προσπάθεια να σωθούν. Η διαφυγή τους από την κόλαση ήταν μια φευγαλέα στιγμή ανακούφισης μέσα στο χάος. Ο Cavaliere, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει, ακούγεται στο βίντεο να ρωτά για τυχόν επιπλέον επιβάτες μέσα στο αεροσκάφος. Σε απάντηση, η φωνή μιας γυναίκας, γεμάτη πανικό, υποδεικνύει την παρουσία των πιλότων που βρίσκονται ακόμη μέσα στα συντρίμμια.

A man captured the moment the 3 people who survived this fiery plane crash run for safety.



Just a miracle they are alive.



The pilot and co-pilot are heroes.



Praying for all the families impacted.



Video credit: Kyle Cavaliere @nbc2 pic.twitter.com/OnSqHG0fgo