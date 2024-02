Οι κριτικοί χαρακτήρισαν τη σειρά «αριστούργημα» και οι θεατές του Netflix ζητάνε δεύτερη σεζόν (vid)

H σειρά του Netflix με βαθμολογία 100% στο Rotten Tomatoes κάνει τους χρήστες της πλατφόρμας να παρακαλούν για άλλη μια σεζόν

Μια σειρά του Netflix έχει αφήσει τους θεατές να ζητούν διακαώς τη δεύτερη σεζόν. Και δεν είναι μόνο οι χρήστες της πλατφόρμας streaming που είναι ενθουσιασμένοι, καθώς το ιταλικό δράμα έχει λάβει την τέλεια βαθμολογία κριτικής στο Rotten Tomatoes.

Το «The Law According to Lidia Poet» βασίζεται στην αληθινή ιστορία της πρώτης γυναίκας δικηγόρου της Ιταλίας, η οποία ερευνά ανθρωποκτονίες, ενώ μάχεται κατά του σεξισμού τον 19ο αιώνα.

Η αστυνομική σειρά έξι επεισοδίων, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2023, έχει κατακλυστεί από θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που κυκλοφόρησε.

Δεκάδες το χαρακτήρισαν "εξαιρετικό" και "κρυμμένο διαμάντι", ενώ άλλοι παρότρυναν τους τηλεθεατές να αφιερώσουν λίγες ώρες για να το παρακολουθήσουν.

Το ιταλικό θρίλερ μυστηρίου διαδραματίζεται στο Τορίνο το 1883. Μια δικηγόρος που της αφαιρέθηκε πρόσφατα η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , επειδή ήταν γυναίκα, προσπαθεί με τον αδερφό της να βοηθήσει τους απελπισμένους και τους άδικα κατηγορούμενους που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης σε ένα άκαμπτο νομικό σύστημα. Κάθε επεισόδιο διερευνά ένα νέο μυστήριο και αναδεικνύει το ανήσυχο πνεύμα και πάθος της Lidia Poet.

Οι θαυμαστές της σειράς μπαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απαιτήσουν την παράταση της.

Ένας από αυτούς ξετρελάθηκε, έγραψε στο Twitter: «Παρακαλώ. Ας υπάρξει 2η σεζόν του The Law According to Lidia Poet».

Πολλοί επαίνεσαν τη σειρά για την υποκριτική των ηθοποιών, το σχεδιασμό των κοστουμιών και την κινηματογραφική της δουλειά.