Σοκαρισμένοι οι ερευνητές στην Αγγλία: Βρήκαν «χελώνα - αλιγάτορα» που το δάγκωμα της μπορεί να σπάσει μέχρι και κόκκαλο (vid)

Το ερπετό ανασύρθηκε από μια τοπική δημοτική σύμβουλο, η οποία, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε βρει, έβαλε τη χελώνα σε ένα καλάθι αγορών και το πήγε στον κτηνίατρο.

Οι «χελώνες- αλιγάτορες» ζουν σε ποτάμια και βάλτους στη Φλόριντα και είναι αναγνωρίσιμες από τα κελύφη τους που μοιάζουν με πανοπλίες Μια ιδιαιτέρως επικίνδυνη χελώνα με σαγόνι τόσο δυνατό ώστε το δάγκωμα της να σπάει κόκκαλο βρέθηκε στην Κάμπρια της Αγγλίας.

A "dangerous" turtle with a jaw strong enough to bite through bone has been found in Cumbria



Alligator snapping turtles have been known to sever human fingers - but this one was rescued by a councillor who placed it in a shopping basket ⬇️https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 pic.twitter.com/aZb5Xra2TQ