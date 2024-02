Οι Queens of the Stone Age έρχονται το καλοκαίρι στο AthensRocks

Μια ακόμα μεγάλη συναυλία στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι υπόσχονται οι Queens of the Stone Age.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου η Αθήνα θα ροκάρει στο Athens Olympic Complex υπό τους ήχους των εκπληκτικών Queens of the Stone Age.

Αναλυτικά:

To απόλυτο μουσικό φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει τους Queens of the Stone Age στο Athens Olympic Complex το Σάββατο 27 Ιουλίου σε μια βραδιά που περιμέναμε πολλά χρόνια.

Δημιουργημένοι από τον Joshua Homme στα ιερά μουσικά χώματα του Palm Desert της Καλιφόρνια τη δεκαετία του '90, οι Queens of the Stone Age κατάφεραν μέσα από την πολυδιάστατη μουσική τους και το τεράστιο ταλέντο τους να γιγαντωθούν και να γίνουν οι ροκ ήρωες μιας ολόκληρης γενιάς.

Παραγωγικοί, φιλόδοξοι και πλέον εμβληματικοί οι QOTSA δεν έχασαν ποτέ τη δημοφιλία τους και την έμπνευσή τους ξεπερνώντας κάθε μουσικό είδος με το οποίο επέλεξαν να διασταυρωθούν καλλιτεχνικά.

Aπό το θρυλικό ομώνυμο ντεμπούτο τους που κυκλοφόρησε το 1998 μέχρι το περσινό εκπληκτικό "In Times New Roman" ο Joshua Homme κι η παρέα του μας χάρισαν μνημειώδη τραγούδια σαν τα "No One Knows","Little Sister," "My God is the Sun", "Make it with Chu","Go with the Flow", "Emotion Sickness", "The Way You Used To Do".

Μέσα από την στιχουργική δεινότητα και την καλλιτεχνική ιδιοφυία του Homme που εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικές μουσικές περσόνες του 21ου αιώνα οι QOTSA παραμένουν αμετακίνητοι στο βάθρο τους, με το κοινό και τους κριτικούς να ορκίζονται αιώνια πίστη στο συγκρότημα και τα τραγούδια του.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι QOTSA αποθεώνονται σαν μία από τις καλύτερες live μπάντες του πλανήτη, ειδικά τη δεδομένη περίοδο που έχουν ένα εξωπραγματικό line up προεξάρχοντος του Ηomme. Oι Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita και Jon Theodore συμπληρώνουν μια ονειρεμένη μπάντα που τιμά την σπουδαία ιστορία των Queens of the Stone Age οι οποίοι ξεκίνησαν σαν οικοδεσπότες στα μυθικά "generator parties" για να αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην παγκόσμια ροκ σκηνή μέσα από αλλεπάλληλα sold out arena shows και headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου.

To φετινό καλοκαίρι έχει υπογραφή AthensRocks!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του www.ticketmaster.gr στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/AR24QOTSA

Εκτός από τα εισιτήρια γενικής εισόδου, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με τις παρακάτω παροχές:

Aποκλειστική πρόσβαση στον υπερυψωμένο χώρο VIP

Open Bar καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας

Εξειδικευμένο προσωπικό φιλοξενίας

Κατοχυρωμένη θέση Parking

WC αποκλειστικής χρήσης VIP

ΑthensRocks 2024 αναμνηστικά

​* Η πώληση των εισιτηρίων ΑΜΕΑ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster (2111981535).

**Σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την διάθεση hard copy εισιτηρίων από επιλεγμένα καταστήματα.