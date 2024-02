Αρκετοί χρήστες του Netflix έχουν ξεσηκωθεί για την απεικόνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως ομοφυλόφιλου άνδρα.

Το Netflix έκανε πρόσφατα μια τολμηρή επέλαση στα ιστορικά ντοκιμαντέρ με την κυκλοφορία της μίνι σειράς για τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εξερευνά τη ζωή του Μακεδόνα βασιλιά. Ωστόσο, το γεγονός πως ο μεγάλος στρατιωτικός της αρχαιότητας παρουσιάζεται ως ομοφυλόφιλος, έχει προκαλέσει πολλές αρνητικές αντιδράσεις.

Η streaming υπηρεσία αναφέρει στην περίληψη του ντοκιμαντέρ: «Μέσα από συνεντεύξεις και με ειδικούς και καθηλωτικές αναπαραστάσεις, αποκαλύπτεται η μοναδική ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η επιθυμία του να κατακτήσει τον κόσμο».

Σύμφωνα με την Daily mail, η «θύελλα» των αντιδράσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα (05/02), όταν ο λογαριασμός τουTwitter «End Wokeness», ο οποίος είναι γνωστός αναλυτής στους συντηρητικούς κύκλους - ανέβασε ένα ποστ για να εκφράσει τα παράπονά του σχετικά με τον Αλεξάντερ: Alexander: The Making Of A God. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Το Netflix έκανε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Μέγα Αλέξανδρο. Μέσα στα πρώτα 8 λεπτά, τον έκαναν ομοφυλόφιλο».

Ανέβασε επίσης ένα βίντεο με τους δύο άνδρες να φιλιούνται στη σειρά - τον Buck Braithwaite που έπαιξε τον Αλέξανδρο μαζί με τον Will Stevens που έπαιξε τον Ηφαιστίωνα.

Αν και οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ήταν συνηθισμένες στην αρχαία Ελλάδα, και ενώ η ύπαρξη σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν ο κανόνας, ο Μέγας Αλέξανδρος απεικονίζεται πάντα ως ένας ετεροφυλόφιλος άνδρας.

Ωστόσο, αν και παντρεύτηκε τρεις φορές και απέκτησε και ένα παιδί, η σειρά του Netflix τον δείχνει βαθιά ερωτευμένο με τον παιδικό του φίλο και στρατιωτικό διοικητή Ηφαιστίωνα, ενώ αφήνει και έναν μικρό υπαινιγμό για ερωτική σχέση με έναν από τους στρατηγούς του, τον Πτολεμαίο.

Αυτή η απεικόνιση δημιούργησε πολλές αντιδράσεις στα social media με πολλούς να καταφεύγουν στα κοινωνικά δίκτυα για να εκφράσουν την εναντίωσή τους, ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχουν ιστορικά τεκμήρια που να αποδεικνύουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ομοφυλόφιλος.

