Κάτι δεν πάει καλά με τους Simpsons: Προέβλεψαν το Apple Vision Pro οκτώ χρόνια πριν από την κυκλοφορία του; (vid)

Οι Simpsons φαίνεται ότι το έκαναν ξανά, αλλά αυτή τη φορά η πρόβλεψη τους είναι ακόμα πιο παράξενη.

Οι Simpsons είναι πραγματικά μια σειρά που έβλεπε πολύ πιο μπροστά από την εποχή της... Το πιο διορατικό καρτούν του κόσμου τα κατάφερε και πάλι. Αυτή τη φορά η σειρά κινουμένων σχεδίων που δημιούργησε ο Matt Groening πιστώνεται την πρόβλεψη της ανόδου του Vision Pro, του πολυδιαφημισμένου headset εικονικής πραγματικότητας της Apple που αυτή τη στιγμή έχει προκαλέσει παγκόσμια τρέλα στον κόσμο της τεχνολογίας.

«Οι Simpson προέβλεψαν το μέλλον... πάλι», έγραψε ένας χρήστης του X περιγράφοντας την υποτιθέμενη πρόβλεψη του κινούμενου σχεδίου.

Για τους μη σχετικούς, αυτές οι συσκευές τύπου "Black Mirror" - που ελέγχονται από τα μάτια και τις χειρονομίες - επιτρέπουν στους θεατές να απολαύσουν μια σειρά από υπερρεαλιστικές εμπειρίες VR.

Παρά την τσουχτερή τιμή των 3.500 δολαρίων, η Apple εξάντλησε το αρχικό απόθεμα των συσκευών, αφού οι «τρελαμένοι» πελάτες αγόρασαν περίπου 200.000 συσκευές μόνο κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων ημερών.

Λοιπόν, στο προφητικό επεισόδιο, με τίτλο "Friends and Family", ο κ. Burns προσλαμβάνει τους Marge, Bart, Lisa και Maggie για να παίξουν το παιχνίδι της εικονικής πραγματικότητας και να δοκιμάσουν ένα νέο ακουστικό που είναι το ίδιο με το Vision Pro.

