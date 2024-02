Influencer ξέσπασε σε δάκρυα μετά το πρώτο της οκτάωρο στη δουλειά: «Δεν ξέρω αν θα αντέξω» (vid)

Η συζήτηση που προκλήθηκε από το viral βίντεο της εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Σε ένα ειλικρινές και συναισθηματικό βίντεο στο TikTok, η 21χρονη πτυχιούχος Brielle Asero μοιράστηκε τις προκλήσεις που αντιμετώπισε την πρώτη μέρα που δούλευε σε μια δουλειά με ωράριο 9 - 5. Τώρα, η Brielle αντεπιτίθεται σε όσους που την χαρακτήρισαν τεμπέλα, υπερασπιζόμενη όχι μόνο τη δική της εμπειρία αλλά και την εργασιακή ηθική της γενιάς της.

Στο βίντεο, η Brielle εξέφρασε τις δυσκολίες της μετάβασης από την πανεπιστημιακή ζωή σε μια δουλειά πλήρους απασχόλησης, τονίζοντας τα απαιτητικά ωράρια. Η συναισθηματική κατάρρευση στο βίντεο βρήκε ανταπόκριση σε πολλούς νέους επαγγελματίες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις καθώς πλοηγούνται στη μετάβαση από τον ακαδημαϊκό χώρο στην πραγματικότητα της ζωής.

