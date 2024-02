Ο κομβικός ρόλος μιας καμήλας προκειμένου να σωθεί μια περιοχή από την κλιματική αλλαγή

Καθώς η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να θέτει σημαντικές προκλήσεις για τη βιοποικιλότητα, τέτοιες δημιουργικές λύσεις προσφέρουν μια αχτίδα ελπίδας.

Το καλοκαίρι του 2020, το Εθνικό Καταφύγιο Mojave στη νοτιοανατολική Καλιφόρνια υπέστη μια καταστροφική οικολογική τραγωδία, καθώς η πυρκαγιά Dome κατέστρεψε την περιοχή, με αποτέλεσμα να καούν από 1,3 εκατομμύρια δέντρα Joshua. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε ένα κρίσιμο σημείο στις προσπάθειες διατήρησης αυτών των εμβληματικών δέντρων. Το 2023, μια χρονιά που έκανε ρεκόρ ως η πιο ζεστή στη Γη, η πυρκαγιά York Fire επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση καίγοντας υπερδιπλάσια έκταση από την έκταση που είχε πληγεί από την πυρκαγιά Dome, αποδεκατίζοντας τεράστια δάση από δέντρα Joshua και μετατρέποντάς τα σε ένα τοπίο από κορμούς που στέκονται σαν πανηγυρικές ταφόπλακες.

Η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με τη σκληρή πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, έχουν θέσει σε κίνδυνο το μέλλον των δέντρων Joshua. Η διαδικασία φυσικής αναγέννησης αυτών των μοναδικών δέντρων παρεμποδίζεται από την εξάρτησή τους από τα τρωκτικά που κρύβουν σπόρους, τα οποία διασπείρουν τους σπόρους μόνο σε μικρές αποστάσεις, ανεπαρκείς για τη διάσχιση των εκτεταμένων καμένων εκτάσεων για την επανεγκατάσταση νέας βλάστησης.

