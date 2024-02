«Το φεγγάρι συρρικνώνεται»: Τι ανησυχεί τους επιστήμονες (vid)

Οι σεισμικές δραστηριότητες που έχουν εντοπιστεί στο φεγγάρι έχουν ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί, με αποτέλεσμα να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες για το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Η γοητεία του φεγγαριού έχει αποκτήσει νέα διάσταση με τις πρόσφατες ανακαλύψεις και εξερευνήσεις. Ειδικότερα, ο σεληνιακός νότιος πόλος έχει αναδειχθεί σε επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, λόγω της πιθανής παρουσίας πάγου, ο οποίος θα μπορούσε να είναι καθοριστικός για μελλοντικές σεληνιακές αποστολές και οικισμούς. Ωστόσο, μια νέα έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από τη NASA εισάγει μια προειδοποιητική προοπτική για αυτή την κατά τα άλλα πολλά υποσχόμενη περιοχή, υποδεικνύοντας ότι η σταδιακή συρρίκνωση της σελήνης θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατοικησιμότητά της και στην ασφάλεια των ανθρώπινων δραστηριοτήτων εκεί.

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τον σεληνιακό νότιο πόλο ενισχύθηκε σημαντικά πέρυσι μετά από μια σειρά διαστημικών αποστολών που υπογράμμισαν το ανταγωνιστικό πνεύμα της διεθνούς διαστημικής εξερεύνησης. Η αποστολή Chandrayaan-3 της Ινδίας πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο πραγματοποιώντας την πρώτη επιτυχημένη ομαλή προσγείωση στην περιοχή, ένα κατόρθωμα που ήρθε λίγο μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του ρωσικού διαστημοπλοίου Luna-25. Επιπλέον, η NASA έχει προορίσει την περιοχή αυτή για τη φιλόδοξη αποστολή της Artemis III, με στόχο την επιστροφή αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια ήδη από το 2026, ενώ η Κίνα σχεδιάζει επίσης μελλοντικές κατοικίες στην ίδια περιοχή.

