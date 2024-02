Η «πιο επικίνδυνη ιστοσελίδα» μπορεί να βρει κάθε φωτογραφία ενός ατόμου: Οι κίνδυνοι που καραδοκούν

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται και να ενσωματώνεται σε διάφορες πτυχές της ζωής, φέρνει μαζί της μια σειρά από ζητήματα ηθικής, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας που η κοινωνία πρέπει να διαχειριστεί.

Η ταχεία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει την κοινωνία, με την επιρροή της να γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη. Η τεχνητή νοημοσύνη, μια έννοια που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογικής ανάπτυξης εδώ και δεκαετίες, επιταχύνεται πλέον με ρυθμό που αφήνει πολλούς να προσπαθούν να ακολουθήσουν. Από τα φαινομενικά αθώα, όπως η δημιουργία προτάσεων για δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου, μέχρι τα πιο σύνθετα και διαφοροποιημένα καθήκοντα, οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνονται.

Το ChatGPT, για παράδειγμα, μπορεί να παρέχει μια σειρά από προτάσεις για δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου σε διάφορες πόλεις ή κωμοπόλεις. Ενώ πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τους περιορισμούς του, ειδικά σε πλαίσια όπως η ακαδημαϊκή ακεραιότητα, όπου η χρήση του θα μπορούσε να θεωρηθεί εξαπάτηση. Αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο γίνονται όλο και πιο επιδέξια στην κατανόηση και την απάντηση στα ερωτήματά μας, αλλά είναι επίσης ικανά να αναγνωρίζουν τα λάθη τους και να απαντούν με μια δόση ευφυΐας, φέρνοντάς μας πιο κοντά στα φουτουριστικά οράματα που απεικονίζονται στις κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 1980.

