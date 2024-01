Αυτές είναι οι πέντε καλύτερες πόλεις του κόσμου: Το Βερολίνο η πιο κουλ πρωτεύουσα!

Το Time Out κατέταξε τις 50 καλύτερες πόλεις στον κόσμο και δεν υπάρχει ούτε μια ελληνική μέσα στον τεράστιο κατάλογο.

Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο διεκδικούν συνεχώς την πρωτιά σε διάφορες λίστες, αλλά ένας από τους πιο ολοκληρωμένους καταλόγους είναι ο Best Cities in the World του Time Out, ο οποίος διεξάγει έρευνες σε χιλιάδες ντόπιους στα αστικά κέντρα ανά τον κόσμο για να καταγράψει όλες τις πτυχές της ζωής στην πόλη, από την οικονομική πλευρά και την ποιότητα του τοπικού φαγητού, του πολιτισμού και της νυχτερινής ζωής μέχρι παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

«Κάθε πόλη που μπήκε στον κατάλογο το έκανε επειδή οι ντόπιοι την αξιολογούν υψηλά - οπότε είτε μια πόλη κατατάσσεται στην πρώτη θέση είτε στην πεντηκοστή, εξακολουθεί να είναι μία από τις σπουδαιότερες ανάμεσα στις χιλιάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Grace Beard, ταξιδιωτική συντάκτρια του Time Out, σε δήλωση που μοιράστηκε με το Travel + Leisure. «Φέτος, οι κορυφαίες πόλεις δεν είναι μόνο απίστευτα μέρη για να επισκεφθείτε και να βγείτε, με εστιατόρια παγκόσμιας κλάσης, πολιτισμό και νυχτερινή ζωή, αλλά είναι επίσης υπέροχα μέρη για να ζήσετε» εξήγησε.

Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις μεταβλητές, η πόλη της Νέας Υόρκης κατέκτησε την πρώτη θέση. Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 15 τοις εκατό ανέφερε την πόλη ως ένα μέρος που κάποτε θα ήθελε να ζήσει. Γνωστή και ως η «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ», αποτελεί πραγματικά έναν ζωντανό οργανισμό που δεν παύει να αναπνέει 24 ώρες το 24ωρο. Θέατρα, γκαλερί, μουσεία, στάδια, πάρκα, εστιατόρια, μπουτίκ, ντελικατέσεν, ιστορικά κτήρια και ένα μοναδικό ανθρώπινο ψηφιδωτό κάνουν τη Νέα Υόρκη τον μοναδικό προορισμό στον κόσμο που έχει κάτι για τον καθένα.

Το Κέιπ Τάουν κερδίζει το ασημένιο μετάλλιο εν μέρει χάρη στην καλή του εμφάνιση. «Δεν είναι δύσκολο να σας εντυπωσιάσει η φυσική ομορφιά του Κέιπ Τάουν. Περάστε όμως μερικές μέρες εδώ και η πολυπολιτισμική ψυχή της μητρόπολης λάμπει γρήγορα». Πολυάσχολες αγορές, φυσικές ομορφιές και μία πολυτάραχη όσο και αιματοβαμμένη ιστορία καθιστούν το Κέιπ Τάουν έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα προορισμό.

Το Βερολίνο, το οποίο κατέκτησε τη 3η θέση της λίστας ανάμεσα σε 50 πόλεις, συνδυάζει τέλεια τη διασκέδαση, τον πολιτισμό και το κορυφαίο βιοτικό επίπεδο. Το μέσο χαρακτήρισε μάλιστα το Βερολίνο «πρωτεύουσα του κουλ», αναφέροντας πως παρά τη φήμη τους, οι βαυαροί είναι ένας φιλόξενος και ζεστός λαός μόλις τους γνωρίσεις.

Το Time Out δεν θεωρεί το Λονδίνο ομορφότερο από το Παρίσι, πιο φιλόξενο από το Δουβλίνο ή πιο διασκεδαστικό από την Αθήνα, αλλά το βάζει τόσο ψηλά για έναν άλλο λόγο. Τους Λονδρέζους. Δωρεάν γκαλερί, πάρκα, παμπ, ψητό κρέας, πατάτες και ζωμός μέχρι να σκάσει το στομάχι προσθέτουν, όπως και να το κάνεις, ένα επιπλέον κίνητρο. Έτσι κερδίιζει την τέταρτη θέση.

Η Μαδρίτη καταλαμβάνει την πέμπτη θέση και ,όπως λέει το Time Out, «είναι μια φιλόξενη και ζωντανή πόλη που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητά της, την εξαιρετική σκηνή φαγητού (και ποτού) και τον ζωντανό πολιτισμό της».