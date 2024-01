Γυμνές φωτογραφίες της Τέιλορ Σουίφτ που δημιουργήθηκαν από ΑΙ αναστατώνουν το X

Χαμός στην πλατφόρμα του Έλον Μασκ με ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες της Τέιλορ Σουίφτ.

Μια ομάδα χρηστών που δημιουργεί ψεύτικες εικόνες με την βοήθεια της ΑΙ αποφάσισε να αναστατώσει το X (πρώην Twitter) τις τελευταίες ώρες.

Η γνωστή τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ εμφανίστηκε γυμνή σε πληθώρα εικόνων που έχουν φτιαχτεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και όπως είναι λογικό, κατέκλυσε την πλατφόρμα.

Για να μπορέσει να διορθώσει κάπως την κατάσταση, το X κατέβασε όλες τις αναρτήσεις, ενώ σε πρώτη φάση έχει μπλοκάρει και τις αναζητήσεις.

Κάθε αναζήτηση με το όνομα της τραγουδίστριας οδηγεί σε σελίδα λάθους.

Λίγες ώρες αργότερα, εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει πως θα καταπολεμήσει τα λεγόμενα deepfakes και θα επιβάλει και κυρώσεις στους λογαριασμούς που τα μοιράστηκαν.

Η τραγουδίστρια έχει ήδη ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά των πλατφορμών που έχουν φιλοξενήσει το σχετικό περιεχόμενο.

Μάλιστα, στα ρεπορτάζ αναφέρεται πως το υλικό έχει επεξεργαστεί με το πρόγραμμα Designer της Microsoft και άρχισε να διαμοιράζεται αρχικά μέσω κλειστών ομάδων στο Telegram.

Posting Non-Consensual Nudity (NCN) images is strictly prohibited on X and we have a zero-tolerance policy towards such content. Our teams are actively removing all identified images and taking appropriate actions against the accounts responsible for posting them. We're closely…