Τα πιο δύσκολα αγωνίσματα στο Survivor: Οι δοκιμασίες που παραλίγο να στοιχίσουν την ζωή στους παίκτες (vid)

Ενώ κάποιες προκλήσεις έχουν μείνει αξέχαστες για την ένταση και τις σωματικές απαιτήσεις τους, η εκπομπή έχει μάθει να προσαρμόζεται, διασφαλίζοντας ότι το πνεύμα του ανταγωνισμού δεν θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των συμμετεχόντων.

Στον κόσμο των ριάλιτι, το Survivor ξεχωρίζει για το συναρπαστικό μείγμα στρατηγικής, δυναμικής και φυσικών προκλήσεων. Κατά τη διάρκεια δύο δεκαετιών και αμέτρητων σεζόν, το Survivor έχει παρουσιάσει στους διαγωνιζόμενους του μια ποικιλία δοκιμασιών, που κυμαίνονται από πνευματικούς γρίφους μέχρι έντονα σωματικά αγωνίσματα. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την επίδειξη δημιουργικότητας και ανταγωνισμού, ορισμένες προκλήσεις έχουν φτάσει στα όρια της ασφάλειας, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις για τους συμμετέχοντες.

Pig Out

Αυτή η πρόκληση από τη σεζόν του Νότιου Ειρηνικού περιελάμβανε τους διαγωνιζόμενους να δαγκώνουν κομμάτια κρέατος από ένα ψητό γουρούνι χωρίς να χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Η πρόκληση οδήγησε σε πολλαπλούς τραυματισμούς, όπως σπασμένα δόντια ακόμη και εξάρθρωση σαγονιού. Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους, οι παραγωγοί έχουν αποσύρει από τότε αυτή την πρόκληση.

Free Fallin

Αυτή η φαινομενικά ακίνδυνη πρόκληση απαιτούσε από τους διαγωνιζόμενους να πηδήξουν από μια ψηλή πλατφόρμα σε ένα δίχτυ. Δυστυχώς, είχε ως αποτέλεσμα έναν σοβαρό τραυματισμό, όταν η ναυαγοσώστρια Kourtney Moon προσγειώθηκε άτσαλα, έσπασε τον καρπό της και χρειάστηκε ιατρική διακομιδή.

Go With The Gusto

Στην 42η σεζόν, αυτή η δοκιμασία περιελάμβανε το στήσιμο και το ανέβασμα μιας σκάλας μέσα σε φουρτουνιασμένα, ταραγμένα κύματα. Οι συνθήκες αποδείχθηκαν πολύ επικίνδυνες, με αποτέλεσμα ο οικοδεσπότης Jeff Probst να σταματήσει πρόωρα την πρόκληση για να αποτρέψει τυχόν ατυχήματα.

Kicking and Screaming

Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να προσκολληθούν σε έναν στύλο, ενώ τα αντίπαλα μέλη της ομάδας προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν. Αυτή η σωματικά απαιτητική δοκιμασία δοκίμασε την αντοχή και τη δύναμη με εξαντλητικό τρόπο.

Battle Dig

Αυτή η δοκιμασία, που παρουσιάστηκε στη σεζόν Ήρωες εναντίον Κακοποιών, περιελάμβανε πάλη πάνω από σακούλες στην άμμο. Είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά από τραυματισμούς.

Schmergen Brawl

Ένας συνδυασμός μπάσκετ και πάλης σε ένα χωμάτινο λάκκο, αυτή η πρόκληση απαγορεύτηκε αφού προκάλεσε πολλαπλούς τραυματισμούς.

Spit It Out

Γνωστή ανεπίσημα ως «προσομοιωτής πνιγμού», αυτή η δοκιμασία περιελάμβανε διαγωνιζόμενους δεμένους σε έναν περιστρεφόμενο τροχό, οι οποίοι βουτούσαν μέσα και έξω από το νερό για να το συλλέξουν στο στόμα τους. Λόγω των εγγενών κινδύνων και των ανησυχιών για την ασφάλεια, η πρόκληση τελικά απαγορεύτηκε.

Με την πάροδο των ετών, το «Survivor» εξελίσσεται σταθερά, ισορροπώντας ανάμεσα στη συγκίνηση του ανταγωνισμού και την ασφάλεια των διαγωνιζομένων του.