Απόστρατος στις ΗΠΑ προσποιήθηκε ότι είχε αναπηρία: Το τεράστιο ποσό που κατάφερε να συγκεντρώσει

Η απάτη του αποκαλύφθηκε όταν τον παρατήρησαν να περπατά χωρίς βοήθεια σε πολλές περιπτώσεις, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του ότι ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε μια εντυπωσιακή περίπτωση απάτης, ένας βετεράνος του στρατού από το Νιου Χαμσάιρ ομολόγησε ότι προσποιήθηκε αναπηρία επί δύο δεκαετίες, λαμβάνοντας δόλια πάνω από 660.000 δολάρια σε παροχές. Ο Christopher Stultz, 49 ετών, ομολόγησε την ενοχή του ότι έκανε ψευδείς δηλώσεις στο Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων (VA) το 2003, ισχυριζόμενος 100% αναπηρία που δεν είχε.

Το σχέδιο του Stultz ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2003, όταν ενημέρωσε το Υπουργείο ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα πόδια του μετά τη θητεία του, γεγονός που οδήγησε σε βαθμολογία σημαντικής αναπηρίας.

