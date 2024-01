Η κυβέρνηση της Αγγλίας ψάχνει για αστροναύτη: Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει κάποιος για να προσληφθεί

Viral έχει γίνει η αγγελία εργασίας που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς αναζητά αστροναύτη.

Σε μια περίεργη τροπή των γεγονότων, η περιγραφή της θέσης εργασίας ενός αστροναύτη από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τράβηξε την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου.

Για πολλούς, το παιδικό όνειρο να γίνουν αστροναύτες, που συχνά συμβολίζεται από τις αποκριάτικες στολές και τη γοητεία του διαστήματος, παραμένει μια ιδιόρρυθμη φαντασίωση. Ωστόσο, για όσους εξακολουθούν να τρέφουν αυτή τη φιλοδοξία, οι συμβουλές καριέρας της Αγγλικής κυβέρνησης παρέχουν μια εκπληκτικά εμπεριστατωμένη ματιά στο τι χρειάζεται για να ακολουθήσει κανείς μια καριέρα στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Η περιγραφή του επαγγέλματος ξεκινά με έναν απλό ορισμό, αναφέροντας ότι οι αστροναύτες είναι υπεύθυνοι για την πτήση διαστημοπλοίων και τη διεξαγωγή πειραμάτων στο διάστημα. Ο αρχικός μισθός των 50.000 ευρώ είναι οριακά υψηλότερος από τον μέσο μισθό του Ηνωμένου Βασιλείου, για έναν ρόλο που περιλαμβάνει τόσο υψηλά διακυβεύματα και εξειδικευμένες δεξιότητες.

The UK government website is advertising careers as an astronaut.https://t.co/BlNbrF4c2H pic.twitter.com/onw5tfBAnx