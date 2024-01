Δυνατό ξεκίνημα για το Hogar on Wheels με στήριξη στην Humanity Greece

Το Hogar on Wheels, το πρώτο food truck του brand HogarVerse έκανε την πρώτη του στάση στην Ελλάδα, στο Ellinikon Experience Park την περίοδο των εορτών.

Στις 5 και 6 Ιανουαρίου διοργάνωσε πάρτι, μέρος των εσόδων του οποίου κατευθύνθηκε στον οργανισμό Humanity Greece, για τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών.

Παρών στο πάρτι ήταν ο χρυσός Ολυμπιονίκης και μέλος της ομάδας του HogarVerse Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που μας δίνεται η ευκαιρία να στηρίξουμε τον οργανισμό Humanity Greece μέσα από το Hogar on Wheels. Να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες δράσεις».

Από την πλευρά της, η ιδρύτρια του Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου, τόνισε: «Ευχαριστούμε τον Λευτέρη και την υπέροχη ομάδα του Hogar on Wheels, η οποία συμπράττει στην στήριξη οικογενειών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία, αλλά και σε οικογένειες που ζουν στα όρια της φτώχειας».

Σχετικά με το Hogar on Wheels και το HogarVerse

Το Hogar on Wheels αποτελεί to 1ο food truck του HogarVerse, ενός brand που έχει ήδη σημαντική παρουσία στη Λευκωσία με δύο καταστήματα, το Hogar Αll Day και το Hogar Café. Πρόκειται για δυο ιδιαίτερους χώρους που καλύπτουν πολλές από τις ανάγκες εστίασης. Η παρουσία του Hogar on Wheels στο Ellinikon Experience Park ήταν η πρώτη στην Ελλάδα και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες «στάσεις» του εντός του 2024. Στα σχέδια της εταιρείας είναι η επέκταση στην Ελλάδα τόσο με καντίνα όσο και με φυσικά καταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κάτω από το brand HOGAR.