Ειδικός αποκαλύπτει το μυστικό που θα σε απαλλάξει από το ροχαλητό

Η σύσταση του ειδικού προσφέρει μια μη επεμβατική και εύκολη στη δοκιμή επιλογή για όσους ταλαιπωρούνται από το ροχαλητό.

Πολλοί είναι οι εκείνοι που διαπιστώνουν ότι το ροχαλητό τους εντείνεται, όχι μόνο σε βάρος τους αλλά και σε βάρος των γύρω τους. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες και συμβουλές εμπειρογνωμόνων προσφέρουν μια αχτίδα ελπίδας για όσους αναζητούν έναν πιο ήσυχο ύπνο.

Ο Martin Seeley, Διευθύνων Σύμβουλος του βρετανικού διαδικτυακού λιανοπωλητή στρωμάτων MattressNextDay, μοιράστηκε μια απλή αλλά δυνητικά αποτελεσματική άσκηση 30 δευτερολέπτων με τη γλώσσα που έχει σχεδιαστεί για να ανακουφίσει το ροχαλητό, ένα ζήτημα που σύμφωνα με έρευνες τείνει να επιδεινώνεται κατά τους χειμερινούς μήνες.

Το ροχαλητό, που προκαλείται από τον αέρα που περνάει μέσα από έναν στενό ή φραγμένο αεραγωγό, μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από απλή ενόχληση. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι ανέδειξε διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιδείνωση του ροχαλητού το χειμώνα, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του περισσότερου χρόνου παραμονής σε εσωτερικούς χώρους που οδηγεί σε μεγαλύτερη έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, της κορύφωσης της περιόδου ιογενών λοιμώξεων και της αύξησης του βάρους το χειμώνα.

I’m a sleep expert — this simple exercise will help you stop snoring https://t.co/YwcFsowP0d pic.twitter.com/NoTZXvnw5v