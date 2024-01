Αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ: Ζευγάρι έκρυβε στο πατάρι το νεκρό συγγενή τους και εισέπραττε τη σύνταξη του

Ζευγάρι στις ΗΠΑ έκρυβε επί έξι χρόνια το νεκρό συγγενή τους, με απώτερο σκοπό να εισπράττει τη σύνταξη του.

Σε μια εντυπωσιακή υπόθεση που αναδύεται από το Κάνσας, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στους Lynn και Kirk Ritter, για την απατηλή είσπραξη πάνω από 216.000 δολάρια σε συνταξιοδοτικές παροχές που ανήκαν σε αποθανόν μέλος της οικογένειας. Το ζευγάρι φέρεται να έκρυβε τη σορό του αποθανόντος στο σπίτι του για περισσότερα από έξι χρόνια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλείται η USA TODAY.

Το θύμα συνταξιούχος υπάλληλος τηλεπικοινωνιών, λάμβανε συνταξιοδοτικά επιδόματα από το 2008. Οι πληρωμές αυτές συνεχίστηκαν μέχρι τον Νοέμβριο του 2022, πολύ μετά τον θάνατο του. Ο Carrol, ο οποίος ήταν 81 ετών κατά τη στιγμή του θανάτου του, είχε βηματοδότη που έδειχνε ότι απεβίωσε το 2016. Ωστόσο, ο θάνατός του δεν αναφέρθηκε και η σορός του παρέμεινε κρυμμένη στην κατοικία του ζευγαριού στο Overland Park, ένα προάστιο εντός της μητροπολιτικής περιοχής του Κάνσας Σίτι. Η κατάσταση ήρθε στο φως το 2022, αφού ο Kirk Ritter, γαμπρός του Carroll, ανέφερε τελικά τον θάνατο στις αρχές.

Prosecutors say Kansas couple lived with dead relative for 6 years, collected over $216K in retirement benefits https://t.co/kMMh8i8LZ5