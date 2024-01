Πώς το λιώσιμο των πάγων επανέφερε στη ζωή τον «ιό - ζόμπι»: Τι φοβούνται οι επιστήμονες

Για μία νέα, πανδημική απειλή που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Ο «ιός ζόμπι» έχει παγώσει κάτω από τους πάγους της Αρκτικής και θα μπορούσαν κάποια μέρα να έρθουν στην επιφάνεια εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με αποτέλεσμα να εξαπολύσουν μια μεγάλη πανδημία, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Στελέχη αυτών των μικροβίων που ονομάζονται Methuselah, έχουν ήδη απομονωθεί από ερευνητές που έχουν εκφράσει τους φόβους του ότι θα μπορούσε να προκληθεί μια νέα παγκόσμια έκτακτη ανάγκη.

Οι επιστήμονες άρχισαν να σχεδιάζουν ένα δίκτυο παρακολούθησης και καραντίνας της Αρκτικής, το οποίο θα εντοπίζει πρώιμες περιπτώσει ασθένειας που προκαλούνται από τους συγκεκριμένους μικροοργανισμούς. Επιπρόσθετα, το δίκτυο αναμένεται να παρέχει εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη σε μολυσμένα άτομα σε μια προσπάθεια να περιορίσει το ξέσπασμα της πανδημίας από τους ιούς ζόμπι και να αποτρέψει τα μολυσμένα άτομα να φύγουν από την περιοχή.

«Αυτή τη στιγμή, οι αναλύσεις των απειλών πανδημίας επικεντρώνονται σε ασθένειες που μπορεί να εμφανιστούν σε νότιες περιοχές και στη συνέχεια αν εξαπλωθούν στον βορρά» δήλωσε ο γενετιστής και ιολόγος Jean-Michel Claverie του Πανεπιστημίου Aix-Marseille. «Αντίθετα, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί σε ένα πανδημικό ξέσπασμα που θα μπορούσε να εμφανιστεί στον μακρινό βορρά και στη συνέχεια να ταξιδέψει νότια και αυτό είναι μια παράβλεψη, πιστεύω. Υπάρχουν ιοί εκεί πάνω που έχουν τη δυνατότητα να μολύνουν ανθρώπους και να ξεκινήσουν μια νέα πανδημία» είπε αναφερόμενος στους ιούς ζόμπι.

