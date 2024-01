Αφγανιστάν: Αεροσκάφος συνετρίβη στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας (vid)

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια ορεινή περιοχή, με δύσκολη πρόσβαση, αυτής της επαρχίας την οποία διασχίζει ο ορεινός όγκος Χίντου Κους, με κορυφές που ξεπερνούν τα 7.000 μέτρα.

Η αστυνομία στο βόρειο Αφγανιστάν έλαβε πληροφορίες για συντριβή αεροσκάφους στην επαρχία Μπανταχσάν, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας ανέφερε σε μια δήλωση πως το αεροσκάφος κατέπεσε στη διάρκεια της νύχτας σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή του Μπανταχσάν στο βορειότερο άκρο του Αφγανιστάν.

Είπε πως δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για το είδος του αεροσκάφους, την αιτία της συντριβής του ή για απώλειες.

«Ένα αεροσκάφος συνετρίβη, όμως η τοποθεσία δεν έχει διευκρινισθεί», δήλωσε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ζαμπιχουλάχ Αμίρι, αξιωματούχος της επαρχίας.

Big News An Indian plane en route to #Moscow has crashed in the Badakhshan region of Afghanistan reports #Afghan media. Investigation underway #PlaneCrash #Afghanistan #Afganistan #Moscow #planecrash pic.twitter.com/8WkRVALklV