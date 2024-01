Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαίο ελληνικό ναό με απανθρακωμένα οστά

Πρόσθετες ανασκαφές στην περιοχή έφεραν στο φως της δημοσιότητας κτίρια που χρονολογούνται από τον ένατο και τον όγδοο αιώνα π.Χ.

Μια αξιοσημείωτη αρχαιολογική ανακάλυψη έγινε στην Ελλάδα, όπου οι ανασκαφείς έφεραν στο φως έναν αρχαίο ναό αφιερωμένο στην ελληνική θεά Άρτεμη, γεμάτο με μια σειρά από χρυσά και ασημένια κοσμήματα. Το σημαντικό αυτό εύρημα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, αναδεικνύοντας μια σημαντική ανακάλυψη για την κατανόηση της πλούσιας πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η αρχική ανακάλυψη ενός «μνημειώδους κτιρίου στην καρδιά του ιερού» χρονολογείται από το 2017, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανάρτηση του Υπουργείου Πολιτισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δυναμική αυτού του ευρήματος συνεχίστηκε το 2023, όταν ένας άλλος ναός αποκαλύφθηκε, αποκαλύπτοντας «πλούσια κειμήλια» και μια ποικιλία κοσμημάτων. Πρόσθετες ανασκαφές στην περιοχή έφεραν στο φως κτίρια που χρονολογούνται από τον ένατο και τον όγδοο αιώνα π.Χ.

