Έφτασε η ώρα του The Last of Us: Part II Remastered (vid)

Το The Last of Us: Part II Remastered κυκλοφορεί σήμερα για το PS5

Το The Last of Us: Part II είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία videogames που κυκλοφόρησαν στην ιστορία του PS4 και πλέον έρχεται βελτιωμένο από σήμερα και για το PS5. Το The Last of Us: Part II Remastered είναι μια πληρέστερη εκδοχή του τίτλου και επαναφέρει τους παίκτες στην ιστορία της Ellie και της Abby. Όσοι έχουν ήδη αγοράσει το game θα μπορούν να αναβαθμίσουν στη νεότερη έκδοση με μία έξτρα χρέωση 10 ευρώ.

Η πρώτη σημαντική προσθήκη της νέας έκδοσης είναι το No Return mode, το οποίο σας βάζει σε διάφορα σημεία του κόσμου του παιχνιδιού για να αντιμετωπίσετε εχθρούς που έρχονται σε ομάδες. Είναι αρκετά δύσκολο και θα πρέπει να ενισχύετε ολοένα και περισσότερο τον εξοπλισμό σας και να προσέχετε την υγεία σας. Αν χάσετε, τα χάνετε όλα.

Μπορείτε ακόμη να παίξετε ελεύθερα με την κιθάρα που θα συναντήστε στο ίδιο το παιχνίδι μέσω του Guitar Free Play mode, υπό τους ήχους της μουσικής του Gustavo Stanaolalla. Ακόμη, έχουμε και περιγραφή των δημιουργών κατά τη διάρκεια της δράσης, δίνοντάς σας έτσι ακόμη περισσότερες πληροφορίες.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως το παιχνίδι προσφέρει βελτιωμένη ανάλυση έως και 4Κ και ρυθμό ανανέωσης έως και 120fps.