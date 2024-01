Κυκλοφόρησε το Plants vs. Zombies 3 στα κινητά (vid)

Το Plants vs. Zombies 3 είναι γεγονός από την EA

EA και PopCap Games κυκλοφόρησαν το Plants vs. Zombies 3 στα κινητά τηλέφωνα.

Έχουν περάσει σχεδόν πέντε χρόνια από την τελευταία κυκλοφορία τίτλου της σειράς και πλέον μπαίνουμε στο τρίτο μέρος που έχει τίτλο Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia.

Η λογική του παιχνιδιού παραμένει ίδια, αφού οι παίκτες καλούνται να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και το σπίτι τους από τα αιμοδιψή φυτά που έρχονται προς το μέρος τους.

Το νέο game κυκλοφόρησε ήδη σε Βρετανία, Ολλανδία, Αυστραλία, Φιλιππίνες και Ιρλανδία και αναμένεται στις υπόλοιπες αγορές μέσα στο επόμενο διάστημα.

Το πρώτο Plants vs. Zombies βγήκε το 2009 για PC και Mac και μετέπειτα έκανε τη μετάβαση στα κινητά τηλέφωνα.

Το 2011 η EA εξαγόρασε την PopCap Games και το 2013 βγήκε το Plants vs. Zombies 2.