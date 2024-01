Ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο στην Ερυθρά Θάλασσα (vid)

Ελληνόκτητο πλοίο δέχθηκε πυραυλικοί επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επίθεση από πύραυλο δέχθηκε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα που έπλεε υπό σημαία Μάλτας και είναι ελληνόκτητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για το πλοίο «Ζωγραφιά», το οποίο έχει υποστεί ζημιές από το χτύπημα, αλλά παραμένει αξιόπλοο- συνεχίζει το ταξίδι του με ίδια μέσα.

Στο πλοίο δεν υπάρχουν Έλληνες, ενώ δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματίες.

British maritime security firm Ambrey says a Malta-flagged, Greek-owned, bulk carrier was reportedly targeted and impacted with a missile while transiting northbound approximately 76 nautical miles northwest of Yemen’s #Saleef. pic.twitter.com/1EreVNHhgf