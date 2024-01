Στο έλεος της λάβας τα σπίτια σε πόλη στην Ισλανδία: «Στιγμές αποκάλυψης» (vid)

Σοκαριστικά είναι τα βίντεο που έχουν καταγραφεί από drone και απεικονίζουν το μέγεθος της καταστροφής μετά από την έκρηξη του ηφαιστείου.

Στο λιμάνι της πόλης Γκρίνταβικ έφτασε η λάβα από την ηφαιστειακή έκρηξη στη νοτιοδυτική Ισλανδία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο σπίτια να αρπάξουν φωτιά, όπως προκύπτει από εικόνες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Οι κάτοικοι που είχαν επιστρέψει στα τέλη Δεκεμβρίου στο Γκρίνταβικ, απ’ όπου είχαν απομακρυνθεί τον Νοέμβριο λόγω των φόβων για έκρηξη του ηφαιστείου, απομακρύνθηκαν εκ νέου επειγόντως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

In Iceland, lava burns homes in the town of Grindavik after a volcanic eruption



The region has declared a state of emergency. The eruption was called the largest in Iceland in the last 50 years. pic.twitter.com/aEBU1JTd9U — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2024

«Δεν κινδυνεύουν ζωές, αν και υποδομές μπορεί να απειλούνται» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος της Ισλανδίας Γκούντνι Γιοχάνεσον, προσθέτοντας ότι παρά την ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι πτήσεις των αεροπλάνων δεν έχουν διακοπεί.

Dramatic drone footage captures Iceland's volcano. Unfortunately, the drone didn't make it, but the footage did. pic.twitter.com/glsBJ8McJJ January 10, 2024

Πρόκειται για την πέμπτη έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες από το 2021. Η προηγούμενη έκρηξη σημειώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στην ίδια περιοχή νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ. το Γκρίνταβικ είναι μια μικρή πόλη 4.000 κατοίκων. Εκκενώθηκε προληπτικά στις 11 Νοεμβρίου. Τότε έκλεισε και το δημοφιλές στους τουρίστες Blue Lagoon.

Έκτοτε έχει επιτραπεί στους κατοίκους να επιστρέψουν στην περιοχή για σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε και πάλι εντολή για εκκένωση.