Απόκοσμες εικόνες: Η απίστευτη στιγμή που σπίτι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά (vid)

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες κοινότητες κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε μια εξαιρετική επίδειξη της δύναμης της φύσης, μια μικρή καλύβα στο Maine, των ΗΠΑ, παρασύρθηκε στον κόλπο Owls Head Bay από δυνατούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Το σπίτι παρασύρθηκε από ισχυρά και αδυσώπητα κύματα μέσω του κόλπου Owls Head, με κατεύθυνση προς την παραλία Crescent Beach. Το βίντεο που τράβηξε κάτοικος της περιοχής αποτυπώνει με γλαφυρό τρόπο τη στιγμή που τα ορμητικά νερά παρασύρουν το σπίτι.

Καθώς η καταιγίδα, η οποία έφερε συνεχείς ανέμου που μαίνονταν κατά μήκος της ακτής, οι κάτοικοι προετοιμάζονταν για τις επιπτώσεις της. Η προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους, που εκδόθηκε από την μετεωρολογική υπηρεσία, παρέμεινε σε ισχύ για μεγάλο μέρος του Maine κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (10/1) σηματοδοτώντας τη σοβαρότητα των συνθηκών.

"There goes the roof!" A log cabin got swept away by fierce floodwaters during a storm that hit the East Coast. pic.twitter.com/a5KH5ZBHiU