Νόσος Χ: Οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συζητήσουν για την επόμενη πανδημία που είναι πιο θανατηφόρα από τον Covid - 19

Το φόρουμ αναμένεται να εμβαθύνει στις επιταγές του παγκόσμιου συντονισμού των αντιδράσεων στη δημόσια υγεία, εστιάζοντας στην ανάγκη εποπτείας και στον αντίκτυπο στις προσωπικές και οικονομικές ελευθερίες.

Η ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας συγκεντρώνει φέτος μεγάλη προσοχή, κυρίως λόγω μιας συνεδρίας με τίτλο «Προετοιμασία για τη νόσο Χ».

Η «νόσος Χ» αντιπροσωπεύει μια έννοια που εισήγαγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, συμβολίζοντας την πιθανή απειλή ενός άγνωστου παθογόνου παράγοντα που είναι ικανός να προκαλέσει μια σοβαρή διεθνή επιδημία. Αυτό το υποθετικό σενάριο υπογραμμίζει την απρόβλεπτη φύση των παγκόσμιων απειλών για την υγεία και τη σημασία της προετοιμασίας για ασθένειες που είναι ακόμη άγνωστες.

Στη σύνοδο του φόρουμ θα συμμετάσχει μια σειρά από διακεκριμένους ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο Michel Demaré, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της AstraZeneca, η υπουργός Υγείας της Βραζιλίας Nisia Trindade Lima και ο Jamil Edmond Anderlini, αρχισυντάκτης του Politico Europe. Η συμβολή τους αναμένεται να είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση των παγκόσμιων στρατηγικών υγείας και των συζητήσεων γύρω από την ετοιμότητα για πανδημία.

