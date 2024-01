Κρυφοί κίνδυνοι: Η σοκαριστική αποκάλυψη των ειδικών για το εμφιαλωμένο νερό

Οι επιπτώσεις αυτών των ευρημάτων για τα νανοπλαστικά είναι ανησυχητικές, ιδίως δεδομένης της πανταχού παρούσας κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού.

Σε μια τρομακτική αποκάλυψη, επιστήμονες από τα πανεπιστήμια Κολούμπια και Ράτγκερς έριξαν φως στην ανησυχητική παρουσία νανοπλαστικών στο εμφιαλωμένο νερό. Αυτή η πρωτοποριακή μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, αποκάλυψε την έκταση αυτής της πιθανής ανησυχίας για την υγεία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού.

Εδώ και χρόνια, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την παρουσία πλαστικών σωματιδίων, γνωστών ως μικροπλαστικά, στο εμφιαλωμένο νερό. Προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στα μικροπλαστικά.

Για τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα από τρεις κοινές μάρκες εμφιαλωμένου νερού, κάθε μία από τις οποίες αγοράστηκε από ένα κατάστημα Walmart. Χρησιμοποιώντας ένα μικροσκόπιο εξοπλισμένο με διπλά λέιζερ, εντόπισαν νανοπλαστικά σωματίδια σε αυτά τα δείγματα. Τα συγκλονιστικά ευρήματα αποκάλυψαν ότι τα επίπεδα νανοπλαστικών κυμαίνονταν από 110.000 έως 400.000 σωματίδια ανά λίτρο εμφιαλωμένου νερού.

In a trailblazing new study, researchers have discovered bottled water sold in stores can contain 10 to 100 times more bits of plastic than previously estimated — nanoparticles so infinitesimally tiny they cannot be seen under a microscope.https://t.co/ghEQkJhdqJ