Σάλο έχει προκαλέσει στη γειτονική Ιταλία βίντεο και φωτογραφίες με χιλιάδες διαδηλωτές στη Ρώμη να κάνουν μαζικά απαγορευμένο φασιστικό χαιρετισμό.

Σε μια σκηνή που θυμίζει ένα ταραχώδες παρελθόν, εκατοντάδες άτομα πραγματοποίησαν πρόσφατα πορεία στην Ιταλία, εκτελώντας τον «ρωμαϊκό» χαιρετισμό, μια χειρονομία που συνδέεται στενά με τον Μπενίτο Μουσολίνι. Η κινητοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην επέτειο ενός σημαντικού γεγονότος στη μεταπολεμική ιστορία της Ιταλίας: μια ενέδρα εναντίον της νεανικής πτέρυγας του ακροδεξιού Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος (MSI), που θεωρείται ο διάδοχος του καθεστώτος του Μουσολίνι.

Το ιστορικό πλαίσιο αυτού του γεγονότος χρονολογείται από το 1978, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στην Ιταλία που είναι γνωστή ως «τα χρόνια του μολύβδου», που χαρακτηρίζεται από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ κομμουνιστικών και φασιστικών παρατάξεων. Η εν λόγω ενέδρα είχε ως στόχο την έδρα του MSI, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ ένα ακόμη μέλος της πτέρυγας νεολαίας του MSI έχασε τη ζωή του στα επεισόδια που σημειώθηκαν εκείνη την ημέρα.

