Η Naughty Dog εξηγεί το πως θα γίνεται η αναβάθμιση στο The Last of Us: Part II Remastered

Πως θα αναβαθμίζονται οι απλές εκδόσεις του παιχνιδιού στην νεότερη.

Τις επόμενες ημέρες βγαίνει στην κυκλοφορία το The Last of Us: Part II Remastered και η δημιουργός εταιρεία Naughty Dog εξηγεί το πως θα μπορεί κανείς να την αποκτήσει.

Για όσους δεν έχουν παίξει το πολυ-βραβευμένο game (και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών), θα υπάρχει ειδική καρτέλα στο PlayStation Store, ενώ θα υπάρξει και κανονική έκδοση στα καταστήματα λιανικής.

Όσοι έχουν αγοράσει το The Last of Us: Part II στο PS4 θα μπορούν να αναβαθμίσουν στη νεότερη έκδοση με ένα μικρό αντίτιμο της τάξης των 10 ευρώ/δολαρίων.

Για όσους έχουν το παιχνίδι σε ψηφιακή μορφή, η αναβάθμιση θα γίνεται μέσω του PlayStation Store από τις 19 Ιανουαρίου.

Για όσους έχουν το PS4 game σε μορφή δίσκου, θα χρειάζεται η εισαγωγή του στο drive του PS5 για να αρχίσει να κατεβαίνει η ψηφιακή έκδοση του τίτλου.

Στη συνέχεια, η αναβάθμιση θα γίνεται με την διαδικασία της ψηφιακής έκδοσης που περιγράφεται παραπάνω.

Wondering how the $10 USD upgrade for #TLOU2Remastered works?



Just go to PS Store once the game launches on January 19 to upgrade. Owners of PS4 disc copies must insert them into their PS5 with a disc drive to download and play the digital version. Price may vary by country. pic.twitter.com/9mXoKUNjgN January 5, 2024

Το The Last of Us: Part II Remastered έρχεται με τις εξής αλλαγές/προσθήκες/βελτιώσεις:

- Το αποκλειστικό Survival Mode (τύπου roguelike)

- Τα Lost Levels

- Υποστήριξη λειτουργιών του DualSense Controller

- Νέες στολές

- Δυνατότητα ελεύθερης χρήσης της κιθάρας

- Βελτιώσεις στον τεχνικό τομέα και στην απεικόνιση