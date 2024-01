Νέα Υόρκη: Σαββατοκύριακο με χιόνια για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια (vid)

Ύστερα από δύο χρόνια είναι πολύ πιθανόν να πέσει χιόνι στη Νέα Υόρκη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Από τις 13 Φεβρουαρίου του 2022 οι 8,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Νέας Υόρκης έχουν να δουν χιόνι που να ξεπερνάει τα 2,54 εκατοστά στο Σέντραλ Παρκ. Από τότε έχουν περάσει 692 ημέρες και τα στοιχεία κάνουν λόγο για αριθμό ρεκόρ. Στη Νέα Υόρκη αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο καταιγίδα, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει αναμένεται να προκαλέσει χιονόπτωση με το ύψος του χιονιού να φθάνει τα 7,6 εκατοστά σε ορισμένα τμήματα της πόλης, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη χιονόπτωση σε σχέση με τον περασμένο χειμώνα στην πόλη της Νέας Υόρκης, όταν έπεσαν μόλις 5,84 εκατοστά χιονιού, η μικρότερη ποσότητα που έχει καταγραφεί στην ιστορία.

