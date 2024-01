Βρέθηκε η μεγαλύτερη και πιο δηλητηριώδης αράχνη στον κόσμο: Ονομάστηκε «Ηρακλής» (vid)

Η μεγαλύτερη αράχνη στον κόσμο έχει μέγεθος 7,9 εκατοστά και τα δόντια της μπορούν να τρυπήσουν ανθρώπινο νύχι.

Με δόντια που θα μπορούσαν να τρυπήσουν ένα ανθρώπινο νύχι, το μεγαλύτερο αρσενικό δείγμα του πιο δηλητηριώδους αραχνοειδούς στον κόσμο βρήκε νέο σπίτι στο Πάρκο Ερπετών της Αυστραλίας.

Η θανατηφόρα αράχνη που έλαβε το όνομα «Ηρακλής» βρέθηκε στην Κεντρική Ακτή περίπου 50 μίλια βόρεια του Σίδνεϊ και αρχικά μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πάρκο ερπετών.

Οι ειδικοί της αράχνης όταν το παρέλαβαν συνειδητοποίησαν ότι ήταν το μεγαλύτερο αρσενικό δείγμα που έχει βρεθεί ποτέ στην Αυστραλία. Η αράχνη έχει μέγεθος 7,9 εκατοστά ξεπερνώντας τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ στο πάρκο, από το 2018, το αρσενικό «Κολοσσός».

Οι αράχνες του Σίδνεϊ συνήθως, έχουν μήκος από ένα έως πέντε εκατοστά, με τα θηλυκά να είναι γενικά μεγαλύτερα από τα αρσενικά, αλλά όχι τόσο θανατηφόρα. Βρίσκονται κυρίως σε δασώδεις περιοχές και προαστιακούς κήπους γύρω από το Σίδνεϊ, μέχρι την παράκτια πόλη του Νιούκαστλ στα βόρεια και τα Μπλε Όρη στα δυτικά.

A huge funnel web spider has been donated to the Australian Reptile Park in New South Wales. 🕷️



The spider, which has been named Hercules, is 7.9 centimeters wide and has fangs capable of piercing through a human fingernail.



