Πως θα παίζει το Prince of Persia: The Lost Crown σε κονσόλες

Η Ubisoft ανακοίνωσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Prince of Persia: The Lost Crown σε κονσόλες.

Η Ubisoft ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του Prince of Persia: The Lost Crown, του νέου action adventure της που θέλει να αναβιώσει το θρυλικό franchise.

Ο ήρωας Sargon καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις και στις 18 Ιανουαρίου θα έρθει στην αγορά το νέο game που φέρνει τη δράση σε πιο σύγχρονα επίπεδα. Το παιχνίδι αναμένεται σε PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X/S.

H Ubisoft ανακοίνωσε και την ανάλυση που θα υποστηρίζει σε κάθε πλατφόρμα και η οποία είναι η εξής.

Nintendo Switch: 1080p/60fps σε docked mode, 720p/60fps σε handheld mode

PS4: 1080p/60fps

PS4 Pro: 4K/60fps

PS5: 4K/120fps

Xbox Series X: 4K/120fps

Xbox Series S: 1440p/60fps

Xbox One X: 4K/60fps

Xbox One: 1080p/60fps

Xbox One S: 1080p/60fps