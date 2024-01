Τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν βίντεο από την καμπίνα του αεροπλάνου που πήρε φωτιά πνιγμένη στους καπνούς.

Aεροσκάφος της εταιρείας Japan Airlines φλέγεται στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου του Τόκιο, του Χανέντα.

Όπως φαίνεται συγκρούσθηκε με αεροσκάφος της Ακτοφυλακής, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Nippon TV, ενώ οι περίπου 400 επιβαίνοντες σε αυτό έχουν απομακρυνθεί.

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport @RadaBoxCom pic.twitter.com/36eqTilaer

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το δίκτυο δείχνει φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα του αεροσκάφους.

From inside the JAL plane that landed in Tokyo apparently ignited on fire. NHK reports that the JAL plane from Sapporo to Tokyo and a Japan Coast Guard plane collided. All 367 passengers and 12 staff evacuated, NHK reports. https://t.co/BuU8OCgMbP