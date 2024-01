Samsung Galaxy S24: Καταστήματα στη Βραζιλία εμφάνισαν διαφημιστικά πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια

Κι όμως, στη Βραζιλία τα καταστήματα επικοινωνούν ήδη Samsung Galaxy S24 που δεν έχουν ανακοινωθεί.

Έχουμε συνηθίσει το κομμάτι των διαρροών στα σύγχρονα gadgets και ειδικά στα smartphones, αλλά η κατάσταση με τα Samsung Galaxy S24 πήγε σε άλλο επίπεδο. Αρκετές ημέρες πριν καν ανακοινωθούν τα νέα τηλέφωνα της Samsung, καταστήματα στη Βραζιλία έχουν ήδη τοποθετήσει σχετικά διαφημιστικά banners στους χώρους τους!

Το Samsung Galaxy Unpacked event αναμένεται κάποια στιγμή στα μέσα του μήνα (πιθανότατα στις 17 Ιανουαρίου) και κάποια καταστήματα έβαλαν ήδη στο χώρο των κινητών ειδικά διαφημιστικά που δείχνουν ακριβώς πως θα είναι τα νέα smartphones.

Samsung Brazilian retailers have started promoting the S24 Ultra before it's even announced #GalaxyS24Ultra pic.twitter.com/E1PCvB5HFx