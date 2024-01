Ο δυσοίωνος χορός των πουλιών λίγο πριν τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία (vid)

Ο ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια και κεντρική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK, ενώ εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι.

Λίγο πριν ο ισχυρός σεισμός των 7,6 Ρίχτερ χτυπήσει την Ιαπωνία, βίντεο κατέγραψε σμήνος πουλιών να κινείται αρμονικά σα να χορεύει πάνω από την περιοχή, ένα «σημάδι» που προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν.

Ο ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια και κεντρική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK, ενώ εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι. Το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) ωστόσο σύμφωνα με το AFP, ανέφερε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 Ρίχτερ.

