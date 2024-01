«Η Γη αναπνέει»: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει την ανησυχητική εξέλιξη του σεισμού στην Ιαπωνία (vid)

Η αρχική προειδοποίηση για τσουνάμι υποδείκνυε το ενδεχόμενο κύματα να φτάσουν σε ύψος έως και 5 μέτρα, ένα σενάριο που θα αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για τις παράκτιες κοινότητες.

Σε μια ξαφνική και ανησυχητική εξέλιξη, η Ιαπωνία επλήγη από ισχυρό σεισμό 7,6 βαθμών, με αποτέλεσμα οι αρχές να απευθύνουν επείγουσα έκκληση για εκκένωση λόγω σημαντικής απειλής τσουνάμι. Ο σεισμός, ο οποίος ταρακούνησε την κεντρική περιοχή της χώρας, προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των παράκτιων περιοχών, ιδίως στην περιοχή Νότο του νομού Ισικάουα.

Ωστόσο, η προειδοποίηση αυτή υποβαθμίστηκε στη συνέχεια, με τις τρέχουσες προβλέψεις να δείχνουν ότι τα κύματα τσουνάμι θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη σε σημαντικό ύψος έως και 3 μέτρα.

Effect of the earthquake that hit Central Japan today: roads cracking and pavements rising.



