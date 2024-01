Η άβολη στιγμή που υποστηρικτής της επίπεδης Γης ανακαλύπτει ότι είναι στρογγυλή (vid)

Έκπληκτοι έμειναν υποστηρικτές της επίπεδης Γης, όταν ανακάλυψαν ότι τελικά είναι στρογγυλή.

Στο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Netflix «Behind the Curve», μια ομάδα υποστηρικτών της επίπεδης Γης ξόδεψε το ιλιγγιώδες ποσό των 20.000 δολαρίων για ένα πείραμα που, προς μεγάλη τους απογοήτευση, κατέληξε σε ένα αποτέλεσμα που τους άφησε άναυδους.

Το ντοκιμαντέρ εμβαθύνει στον κόσμο των Flat Earthers, μιας εξειδικευμένης κοινότητας που παραμένει ακλόνητη στην πεποίθησή της για μια παγκόσμια συνωμοσία που κρύβει την «αλήθεια» για το επίπεδο της Γης. Ανάμεσά τους είναι ο Bob Knodel, ένας ένθερμος θεωρητικός της επίπεδης Γης και παρουσιαστής καναλιού στο YouTube, ο οποίος μαζί με την ομάδα του ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο χρησιμοποιώντας ένα γυροσκόπιο λέιζερ αξίας 20.000 δολαρίων. Ο στόχος τους ήταν σαφής: να αποδείξουν ότι η Γη δεν περιστρέφεται.

