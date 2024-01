Ισχυρός σεισμός προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην Ιαπωνία, με τις πρώτες εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

«Όλοι οι κάτοικοι πρέπει να εκκενωθούν αμέσως προς τα βορειότερα σημεία», είπε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK μετά τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Noto στην επαρχία Ishikawa γύρω στις 4:10 μ.μ. τοπική ώρα.

Τα κτίρια άρχισαν να ταλαντεύονται στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα Τόκιο. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για μεγάλες ζημιές ή θύματα.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των νομαρχιών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Το τσουνάμι ύψους έως και πέντε μέτρων πιστεύεται ότι φτάνει στο Νότο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

First video of massive damage from Wajima, japan.

People need help in the #disaster area! #Japan #tsunami #warning #deprem #sismo #地震 #earthquake pic.twitter.com/WYqsLBSPBH