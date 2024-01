TikToker προειδοποιεί για τη νέα τάση στο Instagram: Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν (vid)

Η προειδοποίησή της χρησιμεύει ως επίκαιρη υπενθύμιση της σημασίας της διατήρησης της ψηφιακής ιδιωτικής ζωής και της επιφυλακτικότητας σχετικά με τις πληροφορίες που μοιράζονται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια νέα τάση έχει τραβήξει την προσοχή των νεαρών χρηστών του Instagram, αλλά συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η τάση «Get to Know Me», η οποία προτρέπει τους χρήστες να μοιραστούν προσωπικές λεπτομέρειες μέσω ενός προτύπου ερωτήσεων, έχει εγείρει κόκκινες σημαίες μεταξύ των εμπειρογνωμόνων κυβερνοασφάλειας.

Η Eliana Shiloh, αναλύτρια κυβερνοχώρου και στρατηγικού κινδύνου στην Deloitte, εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή σε αυτή τη φαινομενικά ακίνδυνη τάση. Σε ένα βίντεο στο TikTok, με το όνομα χρήστη η Shiloh συμβουλεύει επειγόντως τους χρήστες της να επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους: «Αν κάνατε αυτή την τάση στο Instagram με όλες τις ερωτήσεις, κυριολεκτικά διαγράψτε την αμέσως τώρα».

Η τάση περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός προτύπου με απαντήσεις σε προσωπικές ερωτήσεις, όπως η ηλικία, η ημερομηνία γέννησης, οι φοβίες, τα αγαπημένα πράγματα και άλλα. Ενώ αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να φαίνονται γενικές, συχνά συμπίπτουν με τις ερωτήσεις ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των διαδικτυακών λογαριασμών. Η Shiloh επισημαίνει αυτή την επικάλυψη ως πιθανό χρυσωρυχείο για τους χάκερ, παρέχοντάς τους εύκολη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση λογαριασμών.

Οι ανησυχίες της Shiloh επεκτείνονται πέρα από την ασφάλεια των λογαριασμών, καθώς σημειώνει ότι η τάση αυτή μπορεί να ενισχύσει την κλοπή ταυτότητας και τη δημιουργία πλαστών λογαριασμών.

Οι επιπτώσεις αυτής της τάσης στην ασφάλεια είναι αρκετά σημαντικές ώστε η Shiloh μετέφερε το μήνυμά της σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, συζητώντας τους κινδύνους σε συνέντευξή της στη New York Post. Η προειδοποίησή της χρησιμεύει ως επίκαιρη υπενθύμιση της σημασίας της διατήρησης της ψηφιακής ιδιωτικής ζωής και της επιφυλακτικότητας σχετικά με τις πληροφορίες που μοιράζονται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.