Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τα προγράμματα των καναλιών για την αλλαγή του χρόνου

Η ελληνική τηλεόραση βάζει τα γιορτινά της, και παρουσιάζει μουσικά προγράμματα γεμάτα εκπλήξεις, αλλά και ξεχωριστούς καλεσμένους, που θα μας συντροφέψουν τις τελευταίες ώρες πριν την εκπνοή του 2023.

Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς σχεδόν έφτασε και όπως συνέβη και την Παραμονή των Χριστουγέννων, τα τηλεοπτικά κανάλια έχουν ετοιμάσει πλούσια εορταστικά προγράμματα με διάφορους καλλιτέχνες, ώστε να μας διασκεδάσουν. Ας δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι επιλογές μας.

ΣΚΑΪ: «Πρωτοχρονιά με φίλους!»

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00 ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τον Δημήτρη Μπάση σε ένα μουσικό ταξίδι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αλλά και σπουδαίες ερμηνείες τραγουδιών. Από τη βραδιά δε θα μπορούσε να απουσιάζει η παραδοσιακή μουσική, με τους μετρ του είδους, Νίκο Φιλιππίδη και Λευκοθέα Φιλιππίδη. Μαζί με τον Δημήτρη Μπάση θα απολαύσουμε επίσης τη Βιολέτα Ίκαρη, τη Γεωργία Νταγάκη με την κρητική της λίρα, τη Βάλια Σωμαράκη, τον Άγγελο Ανδριανό, την Kalliope και τον ηθοποιό Γιώργο Παπαγεωργίου, σε μια εμφάνιση- έκπληξη.

Στη βραδιά χαρίζουν τη δική τους γιορτινή ενέργεια και θετική διάθεση η Φαίη Σκορδά και η ομάδα του Fay’s Time, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μαρία Φραγκάκη, Μάρτζυ Λαζάρου, Άγγελος Βουράκης. Μαζί τους η Κατερίνα Καραβάτου, ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και οι «Δεκατιανοί», Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Mega: «Σπίτι» με Κορομηλά - Χατζηγιάννη και λαμπερούς καλεσμένους

Από τα μέσα των '90s όλες οι παραμονές Πρωτοχρονιάς στο Mega είχαν ταυτιστεί με τα μοναδικά σόου της Ρούλας Κορομηλά, η οποία καλωσόριζε τη νέα χρονιά παρέα με πολλούς λαμπερούς καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις.

Από πέρσι που η αγαπημένη παρουσιάστρια ανέλαβε την παρουσίαση του «Σπίτι με το Mega» έδωσε στην εκπομπή λίγο από την αίγλη του παρελθόντος και φέτος, έχοντας στο πλευρό της τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα υποδεχτεί το 2024 με ένα ξεχωριστό εορταστικό επεισόδιο μεγάλης διάρκειας.

Έτσι, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς το «Σπίτι με το Mega» θα ξεκινήσει στις 21.00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Καλεσμένοι θα είναι ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου σε μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες, δικές τους, αλλά και του πατέρα τους, Στράτου Διονυσίου και πολύ χορό.

Special guest θα είναι ο Αντύπας, ενώ μια εμφάνιση - έκπληξη επιφυλάσσει στους τηλεθεατές και ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο οποίος θα τραγουδήσει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη το «Άναψέ μου ένα τσιγάρο».

Από το πλατό του Σπίτι με το Mega θα περάσουν και αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης και της υποκριτικής, μεταξύ των οποίων η Δώρα Αναγνωστοπούλου, η Μαρία Μπεκατώρου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και η Φωτεινή Ντεμίρη.

ANT1: Σπέσιαλ «Ρουκ Ζουκ» και Νατάσα Θεοδωρίδου

Η Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται στις 21.00 με ένα σπέσιαλ επεισόδιο του αγαπημένου «Ρουκ Ζουκ» με καλεσμένους τους συντελεστές των εκπομπών «I Love ΣΟΥ ΚΟΥ» και του «Ακόμα δεν είδες τίποτα».

Η Μπέττυ Μαγγίρα και η ομάδα της βρίσκονται αντιμέτωποι με τον Κώστα Τσουρό και τους συνεργάτες τους και ο ΑΝΤ1 υπόσχεται μια απολαυστική αναμέτρηση με άπειρες ατάκες και πολύ ανταγωνισμό.

Μεταξύ άλλων η Μπέττυ Μαγγίρα δηλώνει πως δέχεται να χάσει, μόνο αν συνεργαστεί με τη Ζέτα, ενώ ο Κώστας Τσουρός θα δηλώσει ότι μόνο εάν κερδίσει η ομάδα του, το παιχνίδι δεν θα είναι σικέ.

Στις 23.15 το μικρόφωνο πιάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου σε ένα ανατρεπτικό «Πέφτει η νύχτα με… Ρυθμό» από τον Ρυθμό 94.9 με καλεσμένο της τον Mente Fuerte.

Στο 5ο Exclusive Live Event του Ρυθμού που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου στη βραβευμένη αίθουσα «Vmax Sphera» των Village Cinemas του The Mall Athens το λαϊκό τραγούδι συναντά την τραπ σε μια τελείως διαφορετική μουσική συνύπαρξη.

Star: «Μόνος στο Σπίτι 3» και «New Year’s Eve»

Με δύο ταινίες για όλη την οικογένεια θα κρατήσει συντροφιά το Star στους τηλεθεατές το βράδυ της Παραμονής. Στις 21.00 θα προβληθεί το «Μόνος στο Σπίτι 3», η τρίτη συνέχεια της πιο διάσημης χριστουγεννιάτικης σειράς ταινιών. Ο «Κέβιν» δίνει σκυτάλη στον «Άλεξ», ο οποίος τα βάζει με μια συμμορία ληστών, οι οποίοι θα πέσουν, όπως στο παρελθόν ο Χάρι και ο Μαρβ σε πολλές παγίδες.

Στις 23.15 θα προβληθεί η ταινία «New Year’s Eve» με all star cast μεταξύ των οποίων είναι οι: Μισέλ Φάιφερ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Κάθριν Χέιγκλ, Χάλι Μπέρι, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Τζέσικα Μπίελ, Άστον Κούτσερ, Λία Μισέλ, Σοφία Βεργκάρα και Ζακ Έφρον.

Alpha: «Μουρμούρα» και «Πρωταγωνιστές» με αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

Στις 21.00 ο Αlpha θα προβάλλει σε επανάληψη επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», ενώ στις 22.15 έρχονται οι «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη με το ξεχωριστό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο: «Χρόνια Πολλά κύριε Σαββόπουλε».

Με αφορμή τα 80 χρόνια του αγαπημένου συνθέτη και στιχουργού, η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε Διονυσιακές στιγμές χαράς – μαζί και τα πιο ωραία λαϊκά - εκεί που τραγουδούν ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Νίκος Βέρτης, ο Στέλιος Διονυσίου, η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Αντώνης Ρέμος.

Στις 24.00 ο Alpha θα διακόψει για να μεταδώσει την αλλαγή χρόνου από την πλατεία Συντάγματος, ενώ στις 00.10 θα συνεχίσουν οι «Πρωταγωνιστές».

Open: Ρεβεγιόν με την Κατερίνα Ζαρίφη και Βίσση - Βανδή

Η Κατερίνα Ζαρίφη ανοίγει το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου στις 21.00 την πόρτα του τηλεοπτικού σπιτιού της και μαζί με τους συνεργάτες της υποδέχεται τους παρουσιαστές του Open σε μια λαμπερή βραδιά που θα διαρκέσει μέχρι τις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Στη συνέχεια θα προβληθεί η μουσική συνάντηση της Άννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή, η οποία είχε γίνει το 2020 στη σκηνή του «Just The Two Of Us» μετά από πρωτοβουλία του Νίκου Κοκλώνη να ενώσει τις δύο μεγάλες αντιπάλους των '90s και '00s σε μια συνάντηση που οι ορκισμένοι φαν τους μάλλον δεν περίμεναν ποτέ.

ΕΡΤ: Νίκος Πορτοκάλογλου και Μαρίνα Σάττι στην Πλατεία Συντάγματος

Η ΕΡΤ υποδέχεται το 2024 στην Πλατεία Συντάγματος. Στη σκηνή ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Μαρίνα Σάττι, με οικοδεσπότες τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Με δύο εορταστικές συναυλίες, αλλά και με ντουέτα, οι δύο καλλιτέχνες θα καλωσορίσουν τη νέα χρονιά δυναμικά, με τη μουσική και τα τραγούδια τους.

Σε απευθείας σύνδεση από το Σύνταγμα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσει μία μουσική παράσταση στηριγμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του αλλά και σε τολμηρούς συνδυασμούς ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών.