«Ο πόλεμος θα διαρκέσει πολλούς μήνες ακόμη»: Απειλητικός ο Νετανιάχου στο νέο του διάγγελμα (vid)

«Ο πόλεμος βρίσκεται στο αποκορύφωμα του. Πολεμάμε σε όλα τα μέτωπα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συνοριακή ζώνη ανάμεσα στην Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο, γνωστή ως «Philadelphi Corridor», πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνοντας παράλληλα την πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στην Γάζα και σε άλλα μέτωπα θα διαρκέσει πολλούς ακόμη μήνες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από την ισραηλινή τηλεόραση, καθώς ο πόλεμος κατά της Χαμάς βρίσκεται στην 13η εβδομάδα και έχει πυροδοτήσει την βία στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη και επιθέσεις από συμμαχικές του Ιράν οργανώσεις στον Λίβανο, την Συρία, την Υεμένη και το Ιράκ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel's war with Hamas in Gaza 'will continue until all the objectives are achieved'.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/gLodA7jE7q