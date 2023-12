Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Στους 22.872 ανέρχονται οι νεκροί και από τις δύο πλευρές

Ο IDF ανακοίνωσαν τετράωρη παύση των εχθροπραξιών σε καταυλισμό στη Ράφα.

Στους 22.872 ανέρχονται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό οι νεκροί και στις δύο πλευρές από τον πόλεμο Ισραήλ -Χαμάς.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (30/10) το υπουργείο υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς, 21.672 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, από την αρχή του πολέμου μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει αναφέρει επισήμως πως οι νεκροί του ανέρχονται στους 1.200.

12 weeks ago thousands of Palestinians attacked Southern Israel, murdering, raping, and taking hostages. They attacked the communities that most believed in peace and the inherent goodness of people.



Here you see some of the terrorists that destroyed the dream of peace. None of… pic.twitter.com/OvQjmibjlP