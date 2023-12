Η επική απάντηση του Elon Musk σε τύπο που κατασκεύασε το καινούργιο Tesla από ξύλο (vid)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η ξύλινη εκδοχή του Cybertruck, του καινούργιου οχήματος της Tesla.

Μια αξιοσημείωτη δημιουργία έχει κατακλύσει το διαδίκτυο, ένα πλήρως λειτουργικό αντίγραφο του Cybertruck της Tesla, με μια σημαντική ανατροπή: είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο. Αυτή η μοναδική εκδοχή του ηλεκτρικού οχήματος, που κόστισε μόλις 15.000 δολάρια για να κατασκευαστεί, έχει συγκεντρώσει την προσοχή παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του CEO της Tesla, Elon Musk.

Το ξύλινο Cybertruck κατασκευάστηκε για το κανάλι του YouTube ND-WoodArt, γνωστό για τα καινοτόμα έργα του που μεταμορφώνουν το ξύλο σε διάφορα οχήματα. Το χαρτοφυλάκιό τους κυμαίνεται από σπορ αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες μέχρι ένα εντυπωσιακό, αν και μη ετοιμοπόλεμο, ξύλινο τανκ. Αν και αυτές οι δημιουργίες είναι εντυπωσιακές από μόνες τους, είναι το ξύλινο Cybertruck που πρόσφατα έχει γοητεύσει τη διαδικτυακή κοινότητα.

Η αφοσίωση της ομάδας σε αυτό το έργο υπογραμμίστηκε σε μια ανοιχτή επιστολή προς τον Elon Musk, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην επιστολή, ο δημιουργός εξέφρασε το πάθος του για τα ξύλινα οχήματα και τον θαυμασμό του για τον Musk και την Tesla. Η επιστολή περιέγραφε το ταξίδι της δημιουργίας αρκετών έργων ξύλινων αυτοκινήτων για την απόκτηση ανεκτίμητης εμπειρίας σε αυτή τη μοναδική τέχνη.

Would you like a Cybertruck made out of wood? Say no more.. https://t.co/R8mztJ7HwZ pic.twitter.com/wGyQ3s8Zaa