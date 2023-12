Τι κι αν έχουν περάσει 39 χρόνια: Πρώτο στα charts το «Last Chritmas» των Wham (vid)

Πρώτο στα χριστουγεννιάτικα charts το θρυλικό «Last Christmas» μετά από...39 χρόνια!

Πέρασαν 39 χρόνια από την κυκλοφορία του «Last Christmas» των Wham! αλλά πάντα την εποχή των Χριστουγέννων παραμένει ακόμα πρώτο στις καρδιές του κόσμου.

Το θρυλικό κομμάτι των Wham! σκαρφάλωσε και πάλι πρώτο στα charts, αφού όπως είναι λογικό είναι συνυφασμένο με τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Τα streams των θαυμαστών του «Last Christmas» ανήλθαν σε 13,3 εκατομμύρια φορές τις τελευταίες επτά ημέρες, στον αγώνα για να το αναδείξουν νούμερο ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 2023.

Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι άφησε πίσω το «You’re Christmas to Me» του Sam Ryder και το «All I Want For Christmas Is You», της Mariah Carey και κατέκτησε την κορυφή.

«Αποστολή εξετελέσθη» δήλωσε ο Andrew Ridgeley των «Wham!». «Επιτέλους ανέβηκε στο χριστουγεννιάτικο Νο1, που ήταν πάντα ο βασικός στόχος. Ο George Michael θα είχε τρελαθεί που έπειτα από τόσα χρόνια επιτέλους φτάσαμε στην κορυφή» πρόσθεσε.

«Έγραψε το Last Christmas με την πρόθεση να είναι χριστουγεννιάτικο νούμερο ένα. Ήταν ένας στόχος που έθεσε» είπε.

Ο Ridgeley παραδέχθηκε ότι η απογοήτευση ήταν τεράστια για τους δυο τους, όταν δεν κατάφεραν να κατακτήσουν την κορυφή εκείνη τη χρονιά.

Η ιστορία πίσω από το διασημότερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Το τραγούδι των Wham κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου του 1984 κι έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία. Αναφέρεται για έναν ανεκπλήρωτο, άτυχο έρωτα των προηγούμενων Χριστουγέννων και για την ελπίδα μιας νέας αγάπης τώρα που ξανάρχονται οι γιορτές.

Στην πραγματικότητα το τραγούδι που έγραψε ο George Michael ελάχιστη έχει με τα Χριστούγεννα. Το τραγούδι αφορά κυρίως μια αποτυχημένη σχέση και τη συνάντηση που ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα.

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, το άλλο μέλος των Wham!, o Andrew Ridgeley, αποκάλυψε την ιστορία του. «Είχαμε επισκεφτεί τους γονείς του George και χαλαρώναμε στο σπίτι βλέποντας τηλεόραση, όταν ο George, σχεδόν απαρατήρητος, πήγε στον πάνω όροφο. Όταν επέστρεψε κάτω, ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός του, σα να είχε ανακαλύψει χρυσό, κάτι που, κατά μία έννοια, το είχε κάνει. Πήγαμε τότε στο παλιό του δωμάτιο, και μου έπαιξε την θλιβερή και σαγηνευτική μελωδία της εισαγωγής. Ο George, είχε δημιουργήσει μουσική αλχημία αποστάζωντας την ουσία των Χριστουγέννων, σε μουσική».

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1984 στο Λονδίνο. Ο George Michael έγραψε, ερμήνευσε και έπαιξε όλα τα όργανα ενώ είχε διακοσμήσει το στούντιο χριστουγεννιάτικα για να μπορέσει να μπει στο κλίμα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως δεύτερη πλευρά «Everything she wants» και φαινόταν από την αρχή ότι θα σημείωσε τεράστια επιτυχία.