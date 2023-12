Ο Σάκης Ρουβάς τυλίχτηκε δώρο για την Κάτια Ζυγούλη και έριξε το TikTok (vid)

Οι «Ρουβίτσες» βρήκαν την ευκαιρία να ξεσαλώσουν με την ανάρτηση του Σάκη.

Ο Σάκης Ρουβάς ξεσήκωσε το TikTok με ένα χιουμοριστικό και στο πνεύμα των ημερών βίντεο που ανέβασε, στο οποίο τυλίγει τον εαυτό του χριστουγεννιάτικο δώρο.

Στο βίντεο με μουσική υπόκρουση το All I want for Christmas is you της Mariah Carey, ο αγαπημένος τραγουδιστής στρώνει στο πάτωμα, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα μεγάλο κόκκινο χαρτί περιτυλίγματος, ξαπλώνει πάνω του και ρολάρει, τυλίγοντας τον εαυτό του ως δώρο.

«Έτοιμο το δώρο της Κάτιας για φέτος!», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Σάκης Ρουβάς και τα σχόλια έπεσαν... βροχή.

Το βίντεο μετρά πάνω από 900.000 προβολές με τα σχόλια, τα like και τις παραγγελίες από τις θαυμάστριες του Σάκη να πέφτουν βροχή!.