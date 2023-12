Ημέρα πένθους για την Τσεχία μετά το φρικτό μακελειό στο Πανεπιστήμιο της Πράγας. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη μαζική δολοφονία, είναι ανατριχιαστικές.

Στην Τσεχία κηρύχθηκε μέρα εθνικού πένθους για το μακελειό με τους 14 νεκρούς πουο 24χρονος φοιτητής πυροβολώντας αδιακρίτως στο πλήθος μέσα από χώρους του Πανεπιστημίου στην Πράγα.

A day of national mourning has begun in the Czech Republic for the victims of Thursday’s mass shooting at a university building. 🇨🇿🕯️ 📸 Gabriel Kuchta, Deník N pic.twitter.com/ZelYFRMP3J

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 24χρονος τις τελευταίες ημέρες πήγαινε στο Πανεπιστήμιο κρατώντας μία θήκη κιθάρας. Με αυτό τον τρόπο μετέφερε τα όπλα στη Σχολή Τεχνών, προετοιμάζοντας μέρα με τη μέρα το μακελειό.

Γείτονες του Ντέιβιντ Κόζακ, λένε ότι μαζί με τον πατέρα, θα είχε σκοτώσει και τη μητέρα του, η οποία σώθηκε επειδή της τηλεφώνησαν από τη δουλειά και έφυγε από το σπίτι. Η μητέρα του δράστη βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση υπό την επίβλεψη ψυχολόγων, ενώ της χορηγούνται ηρεμιστικά, όπως αναφέρουν τσεχικά μέσα.

Σε βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, καταγράφεται καρέ-καρέ η έφοδος των Ειδικών Δυνάμεων στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, την ώρα που ο Ντέιβιντ Κόζακ σπέρνει το θάνατο, από το μπαλκόνι της Σχολής Καλών Τεχνών.

BREAKING : Last minute footage of yesterday Shooting Rampage of DAVID KOZÁK at the Prague University Building on the background Czech Police snippers are heard screaming and cursing at him then repeatedly the Police Snippers saying he's moving towards Ukrainian Flag there pic.twitter.com/YfeehRBOsq